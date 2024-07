Agricoltura: sostegni per 344 milioni di euro nella programmazione 2023-2027

Frutteti protetti, ripristino del potenziale produttivo danneggiate, prevenzione dei danni dovuti alla batteriosi PSA, benessere animale, produzione biologica. Sono solo alcuni dei 27 bandi regionali in uscita a sostegno dell’agricoltura nell’ambito della programmazione europea dello sviluppo rurale fino al 2027. Complessivamente sono stati messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna 344 milioni di euro. 132 milioni per interventi agro-climatico ambientali, 171 per la competitività, 28 per lo sviluppo del territorio e il ricambio generazionale con interventi a favore degli imprenditori sotto i 41 anni, 13 milioni per conoscenza e innovazione.