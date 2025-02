Secondo diverse fonti di stampa, molti agricoltori dell’Appenino romagnolo che hanno subito gravi danni dalle ripetute alluvioni che hanno colpito la regione negli ultimi due anni stanno ricevendo comunicazione di rigetto della loro domanda di indennizzo da AgriCat, il fondo nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole. Si stima che l’80% delle 5mila richieste presentate da agricoltori e imprenditori agricoli sia stato respinto. È inaccettabile e si tratta della beffa che segue il danno dei risibili ristori del passato, quando erano state stanziate cifre ridicole a fronte di danni per decine di migliaia di euro. Più volte il ministro Lollobrigida ha promesso fondi immediati e una copertura totale dei danni. Adesso, però, è ora di mantenere quelle promesse e di offrire un sostegno tangibile a tutti gli agricoltori che sono stati devastati dalla calamità. Chiedo al ministro azioni concrete per modificare i parametri di valutazione di AgriCat, per esaminare nuovamente le domande respinte e arrivare così a una congrua erogazione di adeguati e tempestivi ristori, che siano in linea con quanto promesso. Ma soprattutto per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro, tutelando così l’attività dei nostri agricoltori, che sono tra i primi a risentire dei fenomeni atmosferici e tra i più danneggiati dalle loro conseguenze”.

Lo scrive in una nota Marco Croatti, senatore M5S e Coordinatore regionale per l’Emilia-Romagna, firmatario di una interrogazione al ministro Lollobrigida sul tema.