Raccontare i prodotti agricoli, gli ingredienti base per le ricette della tradizione alimentare emiliano romagnola: sarà questo il tema conduttore dell’edizione 2026 di Agrichef – l’evento ideato dall’associazione agrituristica Turismo Verde di Cia-Agricoltori Italiani – che si svolge in tutte le regioni d’Italia e che in Emilia-Romagna si terrà all’istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme (Ravenna) lunedì 23 febbraio.

I cuochi contadini emiliano romagnoli saranno supportati dagli studenti dell’Artusi, che daranno un tocco di innovazione alle ricette proposte.

Occhi puntati quindi su prodotti Dop, Igp e attenzione ai generi agroalimentari tradizionali regionali per dare il massimo di genuinità e sapore alle portate che sanno assaggiate e valutate da una giuria di esperti, composta da nutrizionisti, giornalisti di settore e chef.

Chi supererà il giudizio degli assaggiatori, verrà indicato come miglior Agrichef emiliano romagnolo del 2026 e parteciperà alla competizione finale in programma a Roma il 26 marzo, dove sfiderà i colleghi delle altre regioni italiane.

Gli agriturismi romagnoli che partecipano ad Agrichef 2026 sono: Agriturismo Il Gualdo di sotto – Riolo Terme (RA); Agriturismo Dal Maggi – Modigliana (FC); Agriturismo Ridiano – Tredozio (FC); Agriturismo Vignoli – Riolo Terme (RA). C’è anche l’Agriturismo San Paolo. di Castelfranco Emilia (MO).