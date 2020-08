Agosto è arrivato, la stagione balneare entra nel vivo: il titolare di uno stabilimento fa un primo bilancio sull’estate post Covid

Agosto è ormai arrivato, e gli stabilimenti balneari entrano nel vivo della stagione estiva. Abbiamo chiesto al titolare di un bagno a Marina di Ravenna un bilancio sulla prima parte dell’estate post emergenza Coronavirus, che ha comportato diversi cambiamenti sia per la clientela sia per chi lavora al mare. Tasto dolente per i proprietari degli stabilimenti è il controllo degli assembramenti e l’organizzazione di eventi sulle spiagge.