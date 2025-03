“Cisl FP Romagna: dati 2024 confermano situazione preoccupante. Come CISL FP Romagna, prendiamo atto positivamente di alcune recenti sviluppi che rispondono alle nostre richieste riguardanti la sicurezza degli operatori sanitari. In particolare, apprezziamo l’implementazione degli orari di copertura da parte degli agenti di Polizia di Stato e l’avvio di una campagna regionale di sensibilizzazione contro le aggressioni, una proposta che abbiamo più volte avanzato con le nostre delegate e delegati del pronto soccorso e che finalmente è stata presa in considerazione dalla Regione” – dichiara il segretario generale Cisl FP Romagna Mario Giovanni Cozza.

Per la Cisl FP Romagna tuttavia, restano ancora molti passi da compiere. In particolare, chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto per rivedere le linee guida regionali sulla gestione delle aggressioni, che sono ferme al 2019. In questi ultimi anni, il fenomeno è aumentato in modo preoccupante, come dimostrano i dati forniti dall’AUSL Romagna: nel 2023 sono state registrate 493 aggressioni (verbali e fisiche), mentre nel 2024 si è passati a 517. Un trend in crescita e in forte aumento se di considera il dato dal 2019 e che non può essere ignorato.

Inoltre, per la Cisl FP Romagna l’introduzione dell’AUSL della Romagna di uno psicologo in via sperimentale per la gestione dell’utenza nei pronto soccorso è una misura che andrà valutata, tuttavia, riteniamo che tale supporto debba essere esteso ai colleghi coinvolti e che subiscono l’aggressione, affinché possano affrontare al meglio la situazione psicologica ed emotiva che ne deriva, supporto previsto nel nuovo contratto nazionale, che purtroppo, a causa di alcune sigle sindacali che non hanno firmato, non può essere applicato ai lavoratori del comparto sanitario, come per la tutela legate a sostegno del professionista che ha subito l’aggressione. Questo significa che molti dei diritti e delle tutele che avevamo richiesto, come CISL FP Romagna, non sono attualmente disponibili per i nostri colleghi, mettendo a rischio la loro sicurezza e il loro benessere.

Concludiamo sottolineando che la sicurezza degli operatori sanitari deve essere una priorità assoluta. Non possiamo permettere che il silenzio e l’inerzia prevalgano. Per questo, continueremo a lottare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare il personale sanitario, in modo concreto e tempestivo portando avanti la nostra campagna di sensibilizzazione contro le aggressioni nei confronti dei dipendenti dei servizi pubblici.