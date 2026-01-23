UGL Salute promuove una serata informativa gratuita “Chi salva vite non può rischiare la propria”, un appuntamento dedicato al tema delle aggressioni al personale sanitario, fenomeno in forte aumento e motivo di crescente preoccupazione.

L’incontro si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 19.00 alla Sala Ziani, in via Laderchi 3, a Faenza, ed è rivolto a operatori sanitari, cittadini e rappresentanti istituzionali.

Interverranno la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, l’avvocato Patrizia Zaffagnini, consigliera comunale per Fratelli d’Italia a Ravenna, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, a Faenza, Andrea Monti e Filippo Lo Giudice, insieme a ospiti istituzionali e sindacalisti UGL, per un confronto sulle tutele giuridiche, le responsabilità e le azioni necessarie a garantire sicurezza e rispetto a chi opera ogni giorno in ambito sanitario.

“Chi salva vite non può e non deve lavorare nella paura. Le aggressioni agli operatori sanitari sono un’emergenza nazionale che richiede risposte immediate e concrete. La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale e UGL Salute continuerà a battersi affinché venga garantito”, dichiara il segretario nazionale Gianluca Giuliano. “Questa serata nasce per dare voce ai professionisti della sanità e per sensibilizzare istituzioni e cittadini su un problema che non può più essere ignorato. Solo attraverso informazione, ascolto e confronto possiamo costruire soluzioni efficaci e durature”, aggiunge Giovanna Fabbri del direttivo provinciale UGL Salute.

“Con questo evento UGL Salute ribadisce il proprio impegno costante per la tutela degli operatori e rilancia con forza il messaggio: UGL dice basta alle aggressioni agli operatori sanitari, promuovendo prevenzione, consapevolezza e una collaborazione attiva tra istituzioni, lavoratori e comunità.”