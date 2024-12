Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, segnala la necessità di aumentare la presenza delle forze dell’ordine all’ospedale di Faenza. L’appello arriva dopo l’aggressione a danno del personale medico sanitario da parte di un 24enne, in ospedale per accompagnare un amico:

“Questo nuovo episodio si inquadra in un contesto diffuso di escalation di aggressioni ed episodi di violenza nei confronti del personale sanitario che non può più essere ignorato.

Condividiamo l’appello dei sindacati che, giustamente, richiedono maggiore presidio e tutela a favore dei medici, che svolgono un ruolo fondamentale ed a cui deve essere garantita la massima sicurezza possibile.

Abbiamo visto come il mancato accordo sul rinnovo dei medici di famiglia generale in materia di CAU pone nuovamente l’attenzione su come investire e destinate le risorse sul comparto sanitario.

Una migliore sanità passa anche da una migliore tutela del personale medico.”