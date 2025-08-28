Un 28enne residente a Faenza è stato denunciato dalla Polizia Locale per aver aggredito cinque persone, tra cui un sacerdote e tre agenti, che sono state tutte costrette a ricorrere a cure mediche.

L’episodio è avvenuto martedì sera verso le 21.40 nei pressi dell’ingresso della chiesa di piazza San Francesco, dove l’uomo, in stato di alterazione, si è avvicinato a un gruppo di persone che conversavano e ha aggredito senza motivo un sacerdote centrandolo in pieno volto con un pugno al volto. Il sacerdote è barcollato, cadendo su un fedele, che gli era a fianco. Entrambe le vittime hanno riportato lesioni e hanno una prognosi di cinque giorni ciascuno. Un agente della Polizia Locale, libero dal servizio e presente sul posto, ha allontanato l’aggressore e mentre lo seguiva ha allertato telefonicamente la centrale operativa di via Baliatico.

Una pattuglia della Polizia Locale ha raggiunto l’uomo, che nel frattempo si era portato a piedi fino a viale IV Novembre. Al momento del controllo, l’aggressore ha colpito un agente al volto con un pugno, facendolo cadere a terra. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di servizio. Con l’arrivo dei Carabinieri e del collega fuori servizio, l’uomo ha tentato nuovamente di opporsi, ma è stato bloccato e con l’aiuto del personale del 118 è stato sedato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza. Nella colluttazione, altri due agenti e il collega fuori servizio hanno riportato lesioni, tutti con una prognosi di cinque giorni. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.