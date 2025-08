Aggredito con un martello da un rapinatore. Bellini: “Trauma grande. Dà coraggio la solidarietà”

Mentre ho aperto la soglia di casa, ho visto un’ombra occupare tutta la sagoma della porta. Così Davide Bellini descrive l’arrivo alle sue spalle dell’uomo che lo ha aggredito con un pesante martello da artigiano per derubarlo. I fatti ormai sono noti a Faenza. Domenica sera, intorno alle 23.30, Bellini, cotitolare dell’omonimo locale, ha subito il tentativo di una rapina mentre rincasava al termine della giornata di lavoro, dopo aver chiuso il bar. L’episodio è avvenuto in pieno centro, a poche centinaia di metri da Piazza del Popolo. Abbiamo incontrato Bellini nel giorno di riposo della sua attività. Un riposo necessario per l’imprenditore, ancora visibilmente scosso.