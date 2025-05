Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima hanno tratto in arresto due stranieri di 23 e 22 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un giovane diciassettenne.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 23 presso la stazione ferroviaria di Cervia quando il diciassettenne, in compagnia della fidanzata e di altri amici era appena sceso dal treno arrivato in stazione. A quel punto è stato avvicinato da un gruppo di sconosciuti, circa una decina di giovani, tre dei quali, dopo averlo accerchiato, gli hanno sottratto il telefono cellulare dallo zaino. Il malcapitato ha provato a reagire ma è stato aggredito con un calcio e con dello spray al peperoncino sul volto.

I tre aggressori si sono quindi dati alla fuga a piedi, venendo però inseguiti dalla vittima che, nel frattempo, ha contattato il numero di emergenza 112.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, immediatamente intervenuti, sono riusciti ad intercettare un gruppo di giovani, due dei quali si sono rivelati essere gli autori della rapina commessa poco prima presso la stazione ferroviaria.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima e da altri testimoni e sulla base di quanto ricostruito dai militari, i due fermati sono stati tratti in arresto per rapina e su disposizione del magistrato di turno, condotti presso il carcere di Ravenna.