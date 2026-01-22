Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di ieri, quando la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per una violenta lite in strada.

Sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato che un uomo di 24 anni, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo la madre mentre la donna lo stava accompagnando per rientrare presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. La scena, avvenuta in pieno giorno, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli operatori, con non poche difficoltà, sono riusciti a interrompere la condotta violenta e a mettere in sicurezza la vittima. Durante le fasi dell’intervento, però, il giovane ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti, rendendo necessario il suo immobilizzo.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Informato il Pubblico Ministero di turno, per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio rientra nell’attività quotidiana della Polizia di Stato, impegnata nella prevenzione dei reati e nella tutela delle persone più vulnerabili.