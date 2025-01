Picchia il nuovo compagno dell’ex moglie e minaccia la donna con un punteruolo. Un 38enne faentino è stato così arrestato dai Carabinieri sabato pomeriggio. I fatti si sono svolti in pieno centro a Faenza, di fronte a vari passanti, creando stupore e preoccupazione.

La notizia è riportata dal Corriere di Romagna oggi in edicola.

Prima dell’aggressione, sarebbe avvenuto un inseguimento in auto, terminato con una manovra pericolosa da parte del 38enne, che ha tagliato la strada alla vettura occupata dalla coppia, costringendola a fermarsi. Sceso dall’auto, il 38enne, di origini albanesi, ha aggredito l’altro uomo. Dopodiché, con un punteruolo ha minacciato la donna. A bloccare l’aggressore è stato l’intervento proprio di un passante. A quel punto, il 38enne si è allontanato.

Nel frattempo le altre persone che avevano assistito alla scena avevano già allertato i carabinieri. Quando il 38enne è tornato sul luogo dell’aggressione, con un cugino come “rinforzo”, è stato arrestato dai militari con l’accusa di violenza privata e lesioni personali. Sull’uomo pendono ora anche le accuse dell’ex moglie di ripetute violenze. L’arrestato è stato trovato in possesso persino di 18 grammi di marijuana.

Comparso di fronte al giudice per le indagini preliminari, per il 38enne si sono aperte le porte del carcere.