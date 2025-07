Sabato scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, hanno arrestato un 35 enne, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio nei pressi di un centro commerciale di Lugo, dove i militari sono intervenuti poiché era stata segnalata un’accesa discussione tra un cliente e gli addetti alla sicurezza. I Carabinieri, dopo aver tranquillizzato le parti, hanno proceduto a identificare le persone coinvolte e i testimoni. È stato in quel momento che il 35enne, per evitare di esser identificato, ha iniziato ad inveire contro i militari catturando anche l’attenzione di molti passanti. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse e per consentire la sua corretta identificazione, è stato invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma per le formalità di rito, ma per tutta risposta ha iniziato ad agitarsi vistosamente fino ad arrivare a colpire con delle gomitate uno dei due Carabinieri.

Vista la grave condotta tenuta, l’uomo è stato arrestato e nella mattinata odierna il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni a settimana.