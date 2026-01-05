Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Cervia, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una donna trentenne di origine straniera, ritenuta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.

L’intervento è scattato nel pomeriggio, a seguito di una segnalazione per una lite in ambito familiare. Giunti sul posto, i militari stavano svolgendo i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto quando la donna, dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità, ha improvvisamente aggredito i carabinieri, colpendoli con graffi, calci e gomitate.

La trentenne è stata bloccata e accompagnata in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Alla luce della condotta violenta tenuta nei confronti dei militari, la donna è stata arrestata e, su disposizione del magistrato di turno, trattenuta presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Nella giornata odierna, davanti al Tribunale di Ravenna, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’imputata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Cervia.

Su richiesta del legale difensore, l’udienza è stata rinviata al 27 gennaio 2026 per la concessione dei termini a difesa.