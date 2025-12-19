Nella giornata di ieri, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, gli operatori del Commissariato di Polizia di Lugo hanno denunciato un cittadino della Repubblica Dominicana di 25 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’uomo, fermato per un controllo di routine, si è inizialmente rifiutato di esibire i documenti. La situazione è poi rapidamente degenerata quando il soggetto ha reagito in maniera violenta, scagliandosi contro gli agenti, colpendoli alle gambe e tentando anche di morderli.

I poliziotti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni, come da certificazione medica.

Il 25enne è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. Dalle verifiche è emerso che l’uomo non risultava avere precedenti di polizia. Informata l’Autorità Giudiziaria, è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati contestati.

L’episodio rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio messe in campo dalla Polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità.