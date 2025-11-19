L’Unione della Romagna Faentina comunicata che il Consiglio dell’Unione, con delibera n. 51 del 30 ottobre 2025, ha adottato l’aggiornamento della classificazione acustica dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. La delibera e tutti gli allegati tecnici sono disponibili per la libera consultazione, a partire dal 19 novembre 2025, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Unione. È possibile presentare osservazioni fino al 18 gennaio 2026, seguendo le indicazioni contenute nella pagina dedicata.

La classificazione acustica è uno strumento previsto dalla normativa nazionale e regionale che suddivide il territorio in zone in base ai livelli di rumore ammessi. Serve a garantire una corretta pianificazione urbanistica e ambientale, a tutelare la salute dei cittadini e a prevenire situazioni di inquinamento acustico. L’aggiornamento periodico permette di adeguare la mappa acustica ai cambiamenti del territorio, come nuovi insediamenti, viabilità, attività produttive e aree residenziali.