In relazione alla situazione di criticità idraulica in atto, si informa che le piogge sono state per ora meno intense del previsto nel territorio del Comune di Ravenna.

È necessario comunque prestare ancora molta attenzione al livello dei fiumi, che per il momento è sotto controllo anche nella parte collinare e che comunque sarà costantemente monitorato, come già annunciato, sia analizzando gli aggiornamenti dei livelli idrometrici sul sito allertameteo.regione.emilia-romagna.it che attraverso il supporto dei volontari di Protezione civile e della Polizia locale.

Alla luce della situazione attuale, si conferma che domani, giovedì 11 maggio, a Ravenna scuole e servizi saranno regolarmente aperti.

In caso di necessità seguiranno ulteriori aggiornamenti e si invita comunque a tenere monitorati il sito www.comune.ra.it e i canali social del Comune e del sindaco.