Proseguono i lavori di asfaltatura a Fornace Zarattini di alcune strade danneggiate dall’alluvione. Dopo quelli in via Silver Sirotti, terminati nei giorni scorsi, sono in corso i lavori in via Ricci Curbastro per i quali è prevista l’ultimazione entro la settimana.

A seguire, da venerdì 20 giugno, gli interventi interesseranno la via Braille con una durata stimata di circa una settimana.

Infine, gli interventi interesseranno la via Faentina in diversi punti, alcuni tratti di strada e ciclopedonale, a partire dalla frazione di Fornace Zarattini fino al ponte del canale Magni.

Si prevede di concludere tutti i lavori entro il 12 settembre. Sono previste modifiche alla viabilità che saranno di volta in volta comunicate.