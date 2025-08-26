Sono in corso gli interventi per riparare la fessurazione apertasi lunedì pomeriggio sull’asfalto del cavalcavia ferroviario di Faenza, che ha portato alla sua chiusura totale al traffico.

Le operazioni di scavo, affidate alla ditta Fabbri Costruzioni su incarico di Hera, hanno permesso di accertare la causa del problema: la rottura di una vecchia condotta fognaria in cemento. La riparazione si preannuncia complessa a causa della profondità della tubatura.

Le squadre di operai, supportate dai tecnici dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, stanno lavorando senza sosta. Se le condizioni meteo lo permetteranno, la riapertura del cavalcavia sarà prevista per sabato 30 agosto.

Nel frattempo, il traffico veicolare e pedonale rimane deviato. Il traffico leggero è deviato lungo via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Per i mezzi pesanti, si consiglia la deviazione verso Ravenna lungo via Boaria e la circonvallazione.

Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla riapertura della circolazione.