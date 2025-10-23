L’Amministrazione comunale intende fare chiarezza in merito al prolungamento dei lavori e ai disagi causati dal cantiere attivo in Piazza Martiri della Libertà, rispondendo alle istanze e alle preoccupazioni espresse da residenti e operatori economici del centro storico. Si comprende pienamente il disagio generato dal ritardo rispetto alle tempistiche iniziali. È fondamentale specificare che l’intervento in corso, sebbene logisticamente affidato ad Hera, si svolge sotto la stretta supervisione e su indicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio.

Il prolungamento del cantiere è dovuto alla necessità di condurre approfondite indagini archeologiche per i lavori previsti per la realizzazione della nuova isola ecologica interrata.

Le procedure e le tempistiche relative a tali scavi e alla messa in sicurezza di eventuali reperti sono di competenza esclusiva del Ministero della Cultura e dei suoi organi periferici, e non dell’Amministrazione comunale, che ne concede solo i permessi.

A seguito delle nostre sollecitazioni agli enti preposti -ben prima di uscite sui social da parte di parti politiche- la conclusione di questa fase è stata definita: le operazioni di reinterro dell’area e la successiva realizzazione della soletta di copertura, propedeutiche alla definitiva chiusura del cantiere e al ripristino della viabilità e dei parcheggi, sono previste -così come comunicato all’Amministrazione comunale- entro la prima metà di novembre 2025.

Nel ribadire l’impegno a sostegno della vitalità del centro storico è interesse comune che i lavori si concludano nel più breve tempo possibile, rispettando al contempo le esigenze della tutela del patrimonio pubblico e archeologico. L’Amministrazione agisce sempre con l’obiettivo di trovare soluzioni che bilancino la necessità di investire sulla modernizzazione dei servizi (come le isole ecologiche) e la doverosa conservazione della nostra storia.

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori della vita politica e civile nel veicolare informazioni precise. In un momento in cui le complessità amministrative e i vincoli normativi sono all’ordine del giorno, è essenziale che, chiunque si occupi di gestione della cosa pubblica, dedichi la massima serietà e competenza alla verifica delle fonti e alla comprensione dei procedimenti, al di là di ogni strumentalizzazione. L’impegno quotidiano e la credibilità si costruiscono anche attraverso la concretezza, che va ben oltre l’apparenza di un post sui social media.