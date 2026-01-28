La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, nei giorni scorsi, ha portato a termine un’operazione al Parco Mita nel comune di Faenza.

L’area, considerata particolarmente sensibile e già oggetto di servizi mirati, è stata al centro di un intervento che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 42enne per il reato di spaccio di stupefacenti, già noto alle forze di polizia per reati analoghi. Sono in corso, inoltre, accertamenti sulla regolarità del soggiorno dell’uomo nel territorio italiano.

L’operazione ha avuto inizio quando alcuni agenti in abiti borghesi, appostati per monitorare i movimenti all’interno del parco, hanno individuato l’uomo intento a effettuare alcune cessioni sospette a diverse persone che gli si avvicinavano. Gli operatori della Polizia Locale hanno quindi deciso di intervenire, fermando il soggetto per identificarlo.

Accompagnato al Comando, il fermato ha consegnato agli agenti dell’hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Il 42enne era inoltre in possesso di circa 150 euro in banconote e monete di vario taglio, somma ritenuta il provento diretto dell’attività di spaccio. Il denaro è stato sequestrato, insieme all’hashish. Concluse le procedure di rito, l’uomo è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria.