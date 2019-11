“Esprimo la mia solidarietà all’agente della Polizia locale che questa mattina durante il servizio purtroppo è stata vittima di un infortunio causato dal cedimento di una porzione del soffitto del suo ufficio. Fortunatamente l’agente non ha riportato lesioni gravi”. È quanto si apprende dal Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

“Sono consapevole che l’attuale sede della Polizia locale sia ormai inadeguata e per questo motivo come amministrazione ci siamo presi l’impegno di individuarne una nuova che sia adatta alle esigenze e capace di accogliere l’intero comando.

Posso già annunciare che la nuova sede è stata individuata e che le risorse per finanziare l’intervento sono state reperite. Giovedì 21 novembre alle ore 12 in Municipio convocheremo una conferenza stampa in Municipio per comunicare il luogo della nuova sede della Polizia locale e di illustrarne tutti i dettagli del progetto di intervento” conclude de Pascale.