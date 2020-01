Affluenza alta, soddisfazione da parte di entrambi i principali schieramenti

Affluenza notevolmente aumentata in Emilia-Romagna rispetto alle elezioni regionali di 5 anni fa, quando si recarono alle urne poco meno del 38% degli elettori. Il quasi 68% del 2020 è in linea con l’affluenza delle ultime elezioni europee quando si arrivò al 67,3%. Un segnale che può essere analizzato sotto diversi punti di vista, favorevoli e meno benevoli con entrambi i principali schieramenti in campo, ma comunque estremamente positivo rispetto alle ultime regionali.

Nel frattempo, le prime proiezioni danno vincente Stefano Bonaccini