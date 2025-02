Affitti, bus e vita notturna: le richieste degli studenti universitari per Ravenna

Maggior disponibilità di case in affitto per gli studenti con prezzi contenuti, incremento dei bus notturni, più promozioni dedicate agli studenti per gli eventi culturali: sono queste le principali richieste che gli studenti universitari del Campus di Ravenna fanno alla città. Tra le richieste degli studenti anche una maggiore integrazione fra cittadini e fuori sede, nonché un ampliamento delle aule studio a Medicina