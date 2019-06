Nel 73esimo anniversario della Repubblica, noi, studenti del liceo classico Torricelli Ballardini, in nome dell’art.21 della nostra Costituzione, intendiamo affiggere uno striscione sul portale della nostra scuola per rivendicare il nostro diritto a vivere in una Repubblica che protegga i diritti umani sanciti dall’art.2 e per contrastare la deriva disumanitaria del governo di questo paese e di altri paesi europei.

Intendiamo quindi scrivere su uno striscione:

“ Numero” studenti per una Repubblica Umana.

Firma proponenti

Emma D’Antonio

Giovanni Ghetti

Jessica Gonelli

Martina Panzavolta

Maria Stella Randi

Federica Ricci

Maria Sami