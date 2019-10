Affidati i lavori per completare la ciclopedonale per Granarolo

Lavori assegnati per la ciclopedonale per Granarolo che, a 6 anni dalla sua realizzazione, sarà finalmente completata, mettendo in sicurezza il passaggio di ciclisti e pedoni lungo il ponte sull’autostrada. Nel breve tratto nel quale veicoli a motori e utenti deboli condivideranno la carreggiata, verrà ristretto lo spazio per i mezzi in transito in entrata e in uscita da Faenza e verrà ricavato un doppio senso di marcia protetto per gli utenti della ciclopedonale. Quasi 100 mila euro il costo dei lavori che partiranno nelle prossime settimane. Per il traffico si prevederanno alcuni disagi dovuti al restringimento della sede stradale durante i lavori