Ieri, martedì 1 ottobre, nell’ambito della cerimonia che si è tenuta presso l’Aeroporto militare di Linate per la costituzione del Comando Squadra Aerea 1^ Regione Aerea sulla citta di Milano, sono state consegnate una serie di onorificenze a Reparti e personale dell’Aeronautica Militare che si sono distinti in attività di particolare rilevanza per il Paese.

Alla Bandiera di Guerra del 15º Stormo di Cervia è andata la medaglia d’oro al valore aeronautico e numerose medaglie al valore aeronautico sono state conferite agli equipaggi che hanno preso parte alle operazioni di soccorso durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio del 2023.

Gli equipaggi del 15º Stormo si sono distinti per la loro prontezza operativa e per il coraggio dimostrato nel salvare vite umane e supportare la comunità colpita dalle devastazioni dell’alluvione. Grazie alle loro capacità di intervento rapido e altamente specializzato, sono riusciti a evacuare 332 persone persone in imminente pericolo di vita e a garantire la fornitura di beni di prima necessità nelle zone più isolate, 11000kg di viveri e 600lt di acqua potabile.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili e militari, che hanno espresso la loro gratitudine per l’impegno profuso dall’Aeronautica Militare in quei momenti di emergenza.

L’addestramento degli equipaggi del 15º Stormo dell’Aeronautica Militare permette di svolgere il servizio di ricerca e soccorso nazionale, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Tra le operazioni più recenti si ricorda l’intervento dello scorso 18-19-20 settembre durante l’alluvione che ha colpito la cittadina di Traversara (RA) dove sono state evacuate, per mezzo degli elicotteri HH139, 42 persone in imminente pericolo di vita.

Il 15° Stormo ha il compito di assicurare il servizio di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue – S.A.R.) per il recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati, attraverso operazioni autonome o in concorso con altri assetti terrestri, aerei o navali. Concorre alle operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana e della popolazione civile, in caso di calamità o disastri naturali, alle operazioni di Anti incendio boschivo (AIB) cooperando con la Protezione Civile e altre organizzazioni dello Stato. Integra il dispositivo di Difesa Aerea Nazionale attraverso operazioni di contrasto alla minaccia proveniente da aeromobili a basse e bassissime prestazioni (Slow Movers Interception – S.M.I.) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici. Provvede all’addestramento e alla qualificazione di piloti ed equipaggi di volo destinati a unità di volo con compiti di soccorso, nonché all’addestramento basico e avanzato alla sopravvivenza in ambiente marittimo e montano. Del 15° Stormo fanno parte, sullo stesso sedime di Cervia, l’83° Gruppo S.A.R. e l’81° Centro Addestramento Equipaggi (C.A.E.). Dovendo garantire la Ricerca e il Soccorso su tutto il territorio nazionale, il Reparto ha poi alle proprie dipendenze l’80° Centro S.A.R. (Decimomannu), l’82° Centro S.A.R. (Trapani), l’84° Centro S.A.R. (Gioia del Colle) e l’85° Centro S.A.R. (Pratica di Mare). Il 15° Stormo, equipaggiato con elicotteri HH-139 nelle versioni A e B, lavora in prontezza 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, 365 giorni l’anno, attraverso i Centri S.A.R. dipendenti.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7800 persone in pericolo di vita.