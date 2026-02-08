L’Assemblea dell’Aero Club Lugo “Francesco Baracca” ha confermato Oriano Callegati alla presidenza del sodalizio per il prossimo quadriennio. Una rielezione che arriva al termine di un mandato segnato da risultati di assoluto rilievo, a partire dal superamento delle 2.000 ore di volo annuali, contro le circa 1.200 registrate all’inizio del ciclo precedente.

Attualmente l’Aero Club Lugo conta 24 allievi, supportati da un corpo istruttori di alto livello e da un simulatore di volo pienamente operativo, elementi che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita dell’attività addestrativa.

Investimenti e sviluppo dell’aeroporto

Il prossimo quadriennio sarà caratterizzato da una trasformazione strutturale dell’aeroporto di Lugo, con interventi che riguarderanno:

Logistica : realizzazione del nuovo ponte di accesso e riqualificazione degli hangar, con rimozione dell’eternit;

Sostenibilità : installazione di pannelli solari per rendere l’infrastruttura più efficiente dal punto di vista energetico;

Servizi : prevista a breve la riapertura del ristorante dell’aeroclub con una nuova gestione;

Flotta: l’aumento costante dei soci renderà necessario, nel breve periodo, l’acquisto di un nuovo velivolo.

Grandi eventi: dal Raid Baracca all’Air Show

Il 2026 si preannuncia come un anno di grande rilievo anche sul fronte degli eventi. In occasione del centenario del Museo Baracca, l’Aero Club sta lavorando alla rievocazione dello storico “Raid Baracca”, una sfida aeronautica di 1.000 chilometri in due giornate.

Dopo il successo dell’evento di Punta Marina, inoltre, l’Aero Club è stato coinvolto dall’Aeronautica Militare e dai Comuni di Bellaria e Igea Marina nell’organizzazione del prossimo grande Air Show. Importanti ambizioni anche per il settore aeromodellismo, che punta a portare a Lugo il Campionato Europeo della disciplina.

La squadra

Nonostante il crescente carico di responsabilità burocratiche e normative (ENAC, Vigili del Fuoco, CONI), Callegati ha scelto di proseguire il proprio impegno alla guida del sodalizio, affiancato da una squadra consolidata:

Vicepresidente : Gen. Marco Buscaroli

Consiglio direttivo : Claudio Tavoni, Giuseppe Berardo, Riccardo Franchini, Rodolfo Rigucci

Rappresentanti di specialità : Fulvio Salucci (Volo a motore), Vincenzo Soldani (Acrobazia), Renato Verri (Aeromodellismo)

Sindaci revisori: Fabio Parma, Daniele Garavini, Corrado Foschi

«Fare il presidente significa assumersi grandi responsabilità – ha dichiarato Callegati – ma i risultati ottenuti grazie a questa squadra instancabile ci spingono a volare ancora più in alto».