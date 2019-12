A.D.V.S. Ravenna Fidas ONLUS torna in Piazza S. Francesco con il Villaggio di Natale organizzato dai donatori di sangue dell’Ospedale con il patrocinio del Comune. L’inaugurazione ufficiale è sabato 7 dicembre alle 16 insieme alle autorità e ai volontari dell’Associazione.

Fino al 6 gennaio 2020 il Villaggio di Natale terrà compagnia ai ravennati tutti i pomeriggi, offrendo vin brulè, thè caldo, panettoni, dolci, ma anche tanta musica, gadget e palloncini colorati per i più piccoli. Come sempre sarà tutto a offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione del sangue.

“A nome dell’Associazione ringrazio come ogni anno l’Arcidiocesi di Ravenna – Cervia e il parroco di San Francesco – commenta Flavio Vichi Responsabile della Comunicazione di ADVS Ravenna – che ci ospitano in una delle piazze più belle della Città, permettendoci di animarla per queste festività. Per noi è una opportunità unica per avvicinare i cittadini alla donazione di sangue, un gesto di cui non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza e la necessità.”

Anche quest’anno il programma è ricco di iniziative.

Si parte domenica 8 dicembre dalle 15:30 con i balli country dei Wild Angels Romagna e si prosegue il weekend successivo con lo spettacolo di Officina della Musica, sabato 14 alle 15.30, e i laboratori per tutti i bimbi e la distribuzione dello zucchero filato il pomeriggio di domenica 15 dicembre.

Sabato 21 alle 15.30 la piazza si animerà con la magia di Sughero che farà emozionare grandi e piccini.

Domenica 22 sempre alle 15.30 movimenteranno la piazza gli Sciucarèn e i ballerini Romagnoli del Gruppo Folk Italiano “alla Casadei”.

Martedì 24 in occasione delle Vigilia, dalle 15, ci sarà Babbo Natale in persona che accoglierà tutti i bambini che si fermeranno in piazza, in più per tutto il pomeriggio pop corn e zucchero filato.

Giovedì 26, per Santo Stefano, il villaggio resterà aperto con i laboratori per i più piccoli e i pop corn per tutti.

Sabato 28 dicembre si replicheranno i laboratori per i bambini e la distribuzione dello zucchero filato.

Domenica 29 dicembre grande festa con il ritorno delle fontane piro-danzanti, che alle 18.30 illumineranno piazza San Francesco con i giochi d’acqua, musica e fuoco.

Sabato 4 gennaio 2020 tornano i laboratori per i bambini con la ricca merenda di pane e Nutella per tutto il pomeriggio.

Fino ad arrivare al gran finale di lunedì 6 gennaio: Advs chiuderà queste festività con l’estrazione della lotteria della Befana 2020 alle ore 16.30, che quest’anno ha messo in palio come primo premio una fantastica FORD FIESTA bianca, 5 Porte, benzina 1.1 CV. In più premi fino al 16° estratto:

2. BUONO SPESA € 700,00 Agenzia Viaggi Millepiedi Travel Srl

3. BUONO SPESA €. 300,00 Mediaworld

4/5/6. BUONO SPESA €. 200,00 Conad

7. BUONO SPESA €. 200,00 Autofficina Casadio snc

8. BUONO 2 NOTTI X 2 PAX con colazione a Roma

9/10. BUONO PALESTRA 3 MESI Open Day Sporting Club

11/12. SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 notte X 2 pax + colazione

13/14/15/16 Prosciutto Nostrano

I biglietti della lotteria sono in vendita presso la sede dell’Advs in Ospedale e naturalmente al Villaggio di Natale in tutte le giornate di apertura. Come sempre il ricavato sarà utilizzato per la promozione della donazione di sangue.

Si ringraziano per la collaborazione:

Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l., Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Autofficina Casadio S.n.c., Balli Country Will Angels Romagna, Bentini Giovanni e Figlio S.a.s., Cantina Intesa Faenza, CIREA S.r.l. Antincendio e Antinfortunistica, Club “I donatori con la valigia”, Comune di Ravenna, CONAD “Il Ponte”, Consar, Deco Industrie, Footlights S.n.c., I.V.S. ITALIA, La Butega ad Giorgioni S.r.l., Macellerie Comacar, Officina della Musica, Photò, 3R Ricami, Sig.ri Oriano Quattrini, Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna e Sporting Club Ravenna.

Per maggiori informazioni e per restare costantemente aggiornati visitate il sito www.advsravenna.it oppure la Pagina Facebook ADVS Ravenna.