Il pomeriggio si è aperto alle 15:00 con un evento unico e spettacolare: per la prima volta la Befana dei Vigili del Fuoco ha volato sopra piazza San Francesco, scendendo dal Campanile nella meravigliosa cornice della Basilica.

La Befana, impersonata dal Vigile del Fuoco Valentina, in forza al Comando Provinciale di Ravenna, ha lanciato centinaia di caramelle a tutti i bambini. In tantissimi hanno approfittato per fare le foto con la Befana, con i Vigili del Fuoco e per salire sul loro camion.

A rappresentare il Comune di Ravenna l’Assessore Igor Gallonetto e per i Vigili del Fuoco il Comandante Provinciale Ing. Antonio Petitto.

“Alle 17:00 è poi seguita la nostra tradizionale estrazione della Lotteria della Befana – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di A.D.V.S. Ravenna – come sempre a sostegno della nostra mission principale, che è quella di avvicinare tante persone alla donazione di sangue e plasma, un buon proposito per questo nuovo 2025. Un gesto salvavita necessario e insostituibile. Invitiamo tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8 alle 10.30.”

“Tengo a ringraziare particolarmente i Vigili del Fuoco di Ravenna per averci accompagnato in questo bellissimo pomeriggio per le famiglie – aggiunge Monica Dragoni, Presidente di A.D.V.S. – l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia per la disponibilità che ci riserva ogni anno e tutti i nostri volontari e donatori”.

A.D.V.S. Ravenna ringrazia per la collaborazione:

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l. , Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato, Banda Cittadina di Ravenna, Comune di Ravenna, Comune di Russi, Deco Industrie, Elios Digital Print Ravenna, Autofficina Casadio S.n.c. , Concessionaria F.lli Benelli, Cantina Intesa Faenza, Famila, CIREA S.r.I. Antincendi e Antinfortunistica, La Butega ad Giorgioni S.r.l. , Club “I donatori con la valigia”, Mirabilandia Parks, Piada Pazza di Nata e Sonia – Porto Fuori, Ristorante “Molinetto” Ravenna, Publimedia Italia, Consar Ravenna, Sig.ri Oriano Quattrini, Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani e Confcommercio Ravenna, Vigili del Fuoco di Ravenna.