Martedì 10 maggio, alle 20.30, al Teatro Rasi, si svolgerà l’evento “Adulti all’ascolto: gli adolescenti oltre i luoghi comuni”, promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

L’iniziativa prevede un incontro con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, che tratterà della sofferenza psichica adolescenziale, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, e di come intervenire nelle situazioni più critiche, partendo dal suo ultimo libro “L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti”.

L’evento è rivolto principalmente a genitori, insegnanti ed educatori di adolescenti e pre-adolescenti, ma è aperto a tutti.

L’appuntamento con lo psicologo e psicoterapeuta intende favorire il confronto tra genitori, insegnanti ed educatori su come prestare ascolto alle esigenze e ai pensieri dei ragazzi, come riconoscere segnali di pericolo e devianza, come favorire la loro autonomia e responsabilità senza mai lasciarli soli davanti ai problemi, intervenendo in modo adeguato nelle situazioni più critiche.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è anche presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano nonché docente presso il dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano.

Autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, le più recenti sono:

Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa (Raffaello Cortina, 2019);

Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti (Utet, 2020);

L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva (con L. Cirillo, T. Scodeggio, T. Zanella, Raffaello Cortina, 2020);

L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti (Raffaello Cortina, 2021).

Per ulteriori informazioni scrivere a giovani@comune.ra.it oppure contattare il 0544 482053.