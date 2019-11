Un incidente che ha coinvolto più mezzi ha paralizzato la statale Adriatica, lungo la variante di Alfonsine all’altezza di Taglio Corelli. Diversi i mezzi coinvolti, in particolare un camion e un’auto, completamente sventrata dopo l’urto. Sul posto stanno operano i mezzi del 118, con due ambulanze e l’elimedica decollata da Ravenna. La strada è invece stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle forze dell’ordine, il traffico deviato lungo la “vecchia” Adriatica. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Seguiranno aggiornamenti