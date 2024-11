Incidente questa mattina alle 6.30 sulla Strada Statale Adriatica, un camion con rimorchio in direzione da sud verso nord, arrivato all’altezza della rotonda della Ravegnana ha tirato dritto ed ha abbattuto il pilone dell’illuminazione facendolo cadere dalla parte opposta senza fortunatamente colpire nessuno. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, fortunatamente il camionista è rimasto illeso. Diverse le pattuglie della Polizia locale per la gestione del traffico, la corsia nord era completamente bloccata. Sul posto anche gli uomini dell’ANAS per liberare la sede stradale. Pesanti ripercussioni sul traffico nelle due corsie dell’Adriatica.