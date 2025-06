Adriatica: al via le attività preliminari per la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato sul fiume Montone

Avanza il cantiere sull’Adriatica. Come si sono accorti molti automobilisti, Anas ha già predisposto i nuovi lavori. Dalla prossima settimana prenderà il via l’intervento

fra la rotatoria di via Ravegnana e il sottopasso di via Quaroni, per la corsia in direzione di Ferrara. Inizieranno quindi le attività preliminari per la demolizione e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul fiume Montone, oltre all’allargamento della sede stradale in corrispondenza dell’opera.

Il nuovo ponte sarà più largo di 6 metri, rispetto alla configurazione attuale, in conformità con la nuova sede stradale della statale, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico.