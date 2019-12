Adottati i Tigli dell’aiuola in via Santa Lucia

All’interno degli eventi di Giardini di Natale sono stati adottati ed è stato fatto il primo intervento colturale ai Tigli pluricentenari situati a Faenza tra via Cimatti e via Santa Lucia, la cui aiuola sarà dedicata al grande ricercatore francese e profondo conoscitore del verde faentino prof. Pierre Raimbault.

L’operazione è stata messa in atto con la co-partecipazione di Progetto Verde, Ar.Es., Alberi Sparsi e Servizio Giardini del comune di Faenza.

Oltre che gestire questi alberi in fase di senescenza in ambito urbano gli interventi avranno soprattutto finalità di studio e ricerca.