Adolfo Treggiari è il nuovo Presidente di Ais Romagna. Eletto dai soci, riceve il testimone dal cesenate Roberto Giorgini che ha guidato l’associazione per otto anni. Il simbolico passaggio di consegne è avvenuto giovedì scorso (7 luglio) nella sede a Cesena in occasione della festa dei 57 anni della costituzione di Ais nazionale che ha visto la partecipazione di sommelier da tutta la Romagna.

Treggiari, già delegato Ais di Cesena, ha già pronta la squadra che lo affiancherà nel lavoro nei prossimi quattro anni: Vicepresidente sarà Angela Casadei, consiglieri Paola Ceccarelli, Giulia Galari, Mauro Raulli, Giovanni Solaroli.

“Abbiamo davanti una bella sfida con una grande responsabilità: costruire un racconto del vino della Romagna insieme a soci, produttori e operatori del settore – spiega il neo presidente –. Il nostro è un territorio ricco di opportunità, legami, storie e relazioni di inestimabile valore, che ha ancora ampi margini di racconto. Sono convinto che in questo percorso un ruolo centrale lo abbiano i sommelier di Ais, persone che non si limitiamo a ‘offrire’ il vino, ma fanno tanto di più: degustano, spiegano, fanno incontrare, scoprire e conoscere sin dentro al bicchiere per poi arrivare alla radice della vite che l’ha prodotto. La nostra è una storia di passione che vogliamo trasmettere a tutta la Romagna e ben oltre”.

Già pronti i prossimi appuntamenti di Ais Romagna con l’uscita della guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2022/23” e le tappe di Tramonto DiVino con l’inizio a Cervia il 22 luglio, poi Cesenatico (29 luglio) e Forlimpopoli (4 agosto).