In occasione della presentazione del nuovo PAFT- Piano Arricchimento Formativo del Territorio 2025/26, domani, mercoledì 10 settembre, dalle 14,30, nei chiostri e nella sala Dantesca della biblioteca Classense in via Baccarini 3, l’assessorato Scuola e Infanzia organizza il seminario dal titolo “Adolescenti: indizi di futuro e desideri in azione” con un programma ricco di interventi e proposte.

“La presentazione del Paft – afferma Francesca Impellizzeri, assessora alla Scuola e Infanzia – è un momento importante sia per la riflessione proposta ogni anno su temi significativi sempre diversi, sia perché è il momento in cui la comunità, attraverso le associazioni di volontariato e le organizzazioni presenti sul territorio, propone attività ed esperienze alle nostre scuole. La relazione tra territorio e istituzione scolastica è fondamentale per dare alle/ai giovani la possibilità di fare esperienze al fine di conoscere il proprio contesto e le opportunità presenti in esso”.

L’iniziativa si rivolge a dirigenti scolastici, a insegnanti di ogni ordine e grado – che possono trovare nel PAFT proposte per un arricchimento della progettualità didattica – ma anche a genitori e cittadini interessati.

Si tratta di uno spazio formativo, di riflessione – attuale e contestuale – su temi di forte impatto sulla comunità, in particolare si parlerà di adolescenti e del complesso rapporto con il mondo degli adulti, grazie alla presentazione della ricerca regionale Adolescenti in Relazione e del Progetto DesTEENazione quest’ultimo in via di realizzazione a Ravenna per la rivalorizzazione e la cura di spazi socio-educativi per adolescenti, dove possano recarsi in autonomia, fare e progettare attività, studiare, confrontarsi e costruire relazioni buone.

La biblioteca Classense – Comunità del sapere focalizzerà l’intervento sul potere rivoluzionario della lettura ad alta voce condivisa, una pratica di cui la ricerca sul campo ha ampiamente dimostrato i molteplici benefici, sia interni che esterni, al percorso educativo e scolastico degli studenti.

Si evidenzia che il PAFT raccoglie le proposte per la Qualificazione Scolastica progettate da Servizi e Uffici Comunali, Provincia di Ravenna, AUSL, Università, Musei, altri Enti e Istituzioni, Enti del terzo settore. Le proposte divise per ambiti di interesse – Educazione Civica –Scienze e tecnica-Arte e Lettura-Formazione – hanno come destinatari bambine/i, ragazze/i e docenti a partire da Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria fino alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia per intero il ciclo di istruzione.

Il seminario prenderà il via alle 15,30 e il programma prevede:

Saluti istituzionali

interventi di

Francesca Impellizzeri

Assessora con deleghe a Scuola Infanzia Politiche di Genere

Nicoletta Bacco

bibliotecaria Classense

Leggere insieme: La rivoluzione silenziosa

Maria Teresa Paladino

Referente adolescenza, Area infanzia, adolescenza, pari opportunità e terzo settore, Regione Emilia Romagna

Presentazione della ricerca: “Adolescenti in relazione” – cosa facilita e cosa allontana nella relazione adolescenti e adulti

Marina Maselli

Tutor Territoriale Emilia-Romagna Assistenza tematica Istituto degli Innocenti-Firenze

” DesTEENazione-Desideri in azione: partecipazione e protagonismo nei progetti Get Up”

Dalle 14,30 si potrà accedere al chiostro della Biblioteca Classense dove verranno allestiti punti informativi per il ritiro dei volumi del PAFT 2025/26 e dei materiali esplicativi delle proposte in essi contenute.

L’accesso è libero e l’iscrizione al Seminario si farà direttamente sul posto.

Per informazioni: 0544.482889/482372