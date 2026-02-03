È stata approvata dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, una delibera con cui vengono approvati i contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e preadolescenti promossi da soggetti privati, per un totale di 132 progetti in Regione.

“Parliamo di progetti che intercettano bisogni reali e sempre più urgenti delle nuove generazioni: spazi di aggregazione, percorsi educativi, sostegno alla crescita, prevenzione del disagio e promozione del benessere. In un contesto sociale complesso come quello che stiamo vivendo, investire su adolescenti e preadolescenti significa investire sul futuro delle nostre comunità.”

Così il consigliere regionale Bosi del gruppo PD commenta l’approvazione della graduatoria: “Le realtà associative e i soggetti privati che operano sul nostro territorio svolgono un lavoro prezioso e spesso silenzioso, capace di creare reti, opportunità educative e risposte concrete alle fragilità. Il sostegno regionale consente di rafforzare queste esperienze e di renderle più stabili ed efficaci.”

Per il territorio ravennate, sono stati finanziati 13 progetti per un totale di oltre 49.000€, tre progetti sul distretto Lugo, tre sul distretto Faenza e quattro su quello di Ravenna.

“È fondamentale continuare a credere in politiche che mettano al centro i giovani, valorizzando le competenze locali e il radicamento sul territorio. La Regione Emilia-Romagna conferma, con questo bando, una visione che guarda alla coesione sociale e alla crescita delle persone, a partire dai più giovani, dando così anche una opportunità a molte famiglie.”