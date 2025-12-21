I dirigenti scolastici della provincia di Ravenna hanno appreso con profondo sgomento, nelle prime ore di domenica mattina, la notizia della scomparsa improvvisa del collega Luigi Fabbrizio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brisighella.

Arrivato in Romagna nel settembre 2024, Luigi Fabbrizio era entrato da poco più di un anno a far parte della comunità professionale dei dirigenti scolastici ravennati, portando con sé un bagaglio di competenze ed esperienze di grande valore. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di docente nella scuola secondaria di secondo grado, di vicepreside, di animatore digitale, oltre a essere referente di progetti FESR e FSE, progettista e responsabile dell’ambiente e-learning del proprio istituto di provenienza.

Aveva accolto con entusiasmo la nuova esperienza in Romagna come dirigente scolastico, distinguendosi fin da subito per la sua disponibilità al dialogo, la generosità nel confronto e una professionalità solida, sempre accompagnata da umiltà e rispetto.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo sul piano professionale, ma soprattutto umano. Luigi Fabbrizio viene ricordato come una persona gentile, riservata e autenticamente umana, qualità che rappresentano un valore prezioso per la scuola di oggi.

I dirigenti scolastici della provincia di Ravenna si stringono con affetto alla famiglia, alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Brisighella e a tutti coloro che gli erano vicini, esprimendo il più sincero cordoglio e una profonda partecipazione al dolore per questa grave perdita.