Il Faenza Calcio esprime cordoglio e porge le sue più sentite e sincere condoglianze alla famiglia per la scomparsa, a 76 anni, di Lorenzo Ferri, dirigente della società biancoazzurra negli anni ‘90 e inizio anni 2000. Fu, in particolare, dirigente accompagnatore della squadra Juniores, nei tempi in cui vi militava nel ruolo di centravanti il figlio Gabriele poi anche con la Prima Squadra in C2, prematuramente scomparso molto giovane ormai diversi anni fa.

Ferri fu anche di supporto ai servizi allo stadio “Bruno Neri” e, da giovane, calciatore per la Robur, Dinamo e Castel Bolognese.

Lascia la moglie Elena, le figlie Serena e Michela, il fratello, le sorelle e altri congiunti. Il funerale si è svolto nella chiesa di Errano.