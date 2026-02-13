Con immensa tristezza è stata annunciata la scomparsa di Giorgio Tramonti 77 enne di Brisighella ma residente a Faenza, coordinatore delle guardie volontarie del WWF Italia per il territorio della provincia di Ravenna, venuto a mancare l’11 febbraio 2026.

A esprimere il cordoglio, a nome di tutto il gruppo Giovanna Palma ed i colleghi delle guardie venatorie provinciali, che ricordano Tramonti come una figura fondamentale non solo per l’organizzazione, ma per l’intero sistema di tutela ambientale del territorio.

Per oltre 42 anni ha svolto con rigore e professionalità il suo servizio volontario come Guardia Giurata Volontaria Venatoria, Guardia Ambientale, Guardia Ittica e Guardia Zoofila, distinguendosi per competenza, fermezza e profondo senso del dovere. Una presenza costante nella difesa della natura e degli animali, punto di riferimento per colleghi e cittadini.

«Con la partenza di Giorgio – si legge nel messaggio firmato da Giovanna Palma – tutti abbiamo perso una figura molto importante. Per noi guardie è stato un maestro, un amico, un padre. La nostra è stata un’amicizia fatta di sincero affetto e stima reciproca».

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una guida autorevole e insostituibile, capace di trasmettere insegnamenti, valori e memoria attraverso l’esempio quotidiano. “A rivederci Capitano mio Capitano, buon viaggio”, scrivono i colleghi, ricordando il suo impegno incrollabile e la sua dedizione senza compromessi.

Con la sua scomparsa viene meno una risorsa preziosa per il WWF, per le guardie volontarie e per tutto l’ambiente ravennate, ma resta vivo il ricordo di un uomo che ha fatto della tutela della natura una missione di vita.

“Non Omnis Moriar”.