Dal 10 al 13 giugno, al Porto San Vitale di Ravenna, vicino alle banchine della Piallassa Piomboni, si sta svolgendo un’attività di addestramento dedicato a personale abilitato SAF 2A dei Vigili del Fuoco, proveniente da tutti i Comandi della Regionale Emilia Romagna.

Organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l’attività consiste nella simulazione di manovre di ingresso in ambienti tipici navali, confinati e angusti, con poca visibilità, ricerca e recupero di infortunati bloccati.

Locali come stive di navi e doppiofondo di imbarcazioni fanno parte dei simulatori che le società F.lli Righini e cantieri navali Ferretti hanno messo a disposizione per l’occasione.

Partecipanti, a supporto dell’addestramento, personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) con tecniche ed attrezzature di rilevamento in spazi confinati, nonché soccorritori acquatici con relativa imbarcazione del Comando di Ravenna.