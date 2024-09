Ad ottobre i lavoratori dell’ex Farmografica diventeranno dipendenti del gruppo Focaccia. Ma ci sono ancora criticità

Dall’1 ottobre i dipendenti dell’ex Farmografica diventeranno dipendenti del gruppo Focaccia. Sono in tutto 87 lavoratori. Dall’inizio della vertenza alcuni hanno trovato un nuovo impiego. Lo stabilimento di Cervia colpito dall’alluvione, però, non tornerà immediatamente operativo. Ci vorranno ancora alcuni mesi. I macchinari sono distrutti dopo gli allagamenti, i clienti in questi 16 mesi hanno preso altre strade, il contratto d’affitto del capannone è stato disdetto dalla MM Packaging, che ha anche incassato il rimborso dell’assicurazione. Sulla ripartenza della fabbrica ci sono quindi ancora diversi ostacoli ed è per questo motivo che i sindacati chiedono l’aiuto del governo, finora distante, e sono pronti a tornare a manifestare a Roma e a Cervia.