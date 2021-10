Il Consorzio Astra Ecologia, con sede a Faenza, presente ad Ecomondo. La fiera in corso a Rimini fino al 29 ottobre è l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e per i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Astra nell’occasione presente “Cantiere pulito” un progetto lanciato nel 2019 rivolto in particolar modo al mondo dell’edilizia.