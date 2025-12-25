La piena del Senio ad Alfonsine è attesa per le 3, nella notte fra il 25 e il 26 dicembre. Il corso d’acqua, nel suo scendere verso valle, ha messo in allarme Castel Bolognese, Solarolo, Cotignola e Lugo, al momento senza registrare danni importanti.

In previsione della piena, anche il Comune di Alfonsine ha predisposto un’ordinanza di evacuazione dalle case fino a 300 m dal Senio. Chi abita ad una distanza fra 300 m e 1 Km deve spostarsi sui piani più alti della propria casa.

Nel frattempo sono stati avviati dei lavori al ponte ferroviario, dove si erano accumulati dei tronchi, trasportati dalla piena del fiume. È al lavoro una ruspa per rimuovere la legna.

Il centro di accoglienza, in caso di bisogno, per le famiglie evacuate è la scuola Matteotti, in via Murri 26.