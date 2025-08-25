È ufficialmente partita ieri mattina Across Time 2025, l’iniziativa che mette al centro sport, consapevolezza e condivisione per l’ambiente. L’evento è stato inaugurato al Bagno CerviAmare alla presenza dell’Assessore Gianni Grandu, di tanti amici, partner e sostenitori del progetto.

Dal 23 al 31 agosto, per nove giorni, Cervia diventa il cuore pulsante di un evento unico che unisce nuoto, benessere e tutela dell’ambiente. L’obiettivo è raggiungere 200 ore complessive di nuoto, coinvolgendo nuotatori di ogni livello e le squadre locali.

Ogni ora nuotata si trasforma in un gesto concreto per il mare: 5 euro saranno devoluti a Sea Shepherd Italia, a sostegno delle operazioni di recupero delle reti fantasma, trappole della pesca illegale che continuano a minacciare la fauna marina. In questo modo Across Time diventa anche un’occasione di condivisione e sensibilizzazione alla pulizia e protezione del mare.

Accanto al nuoto, ogni giornata proporrà momenti di yoga, allenamenti funzionali, incontri con atleti e attivisti, musica e socialità per vivere il mare a 360 gradi. Tra gli appuntamenti speciali: la presenza di Daniel Fontana, primo italiano a vincere un Ironman, e di Cristina Chiuso, ex campionessa olimpica, con la presentazione del suo libro e un dialogo sul legame tra sport, mente e identità.

Across Time è un invito aperto a tutti: chiunque può iscriversi e dare il proprio contributo. Ogni bracciata diventa un atto di amore e responsabilità verso il pianeta blu.

👉 Per info e iscrizioni: www.keepsporting.com oppure direttamente presso il Bagno CerviAmare.

Vi aspettiamo in acqua e in spiaggia: unitevi a noi per nuotare, condividere e costruire insieme un futuro con un mare più pulito.

PROGRAMMA ACROSS TIME 2025

📍 Dal 23 al 31 agosto | Bagno CerviAmare – Cervia

Sabato 23 agosto – ore 12:00 – Inizio ufficiale del nuoto, giorno e notte lungo un triangolo di boe in mare.

Domenica 24 agosto – Giornata interamente dedicata al nuoto.

Lunedì 25 agosto – ore 19:00 – Sessione di yoga al tramonto con Petra, sulla spiaggia di CerviAmare.

Martedì 26 agosto – ore 18:00 – Incontro con Sea Shepherd Italia sulla protezione del mare. A seguire, concerto live di Corally Music.

Mercoledì 27 agosto – ore 6,30 – Fondazione CetaceaRiccione ridonerà la libartà alla Tartaruga Yan recuperata lo scorso anno in cattive condizioni a Cesenatico dal Villaggio Across Time – Cerviamare

Mercoledì 27 agosto – ore 8:00 – Pratica di yoga con Jessica (Just U Studio). Ore 19:00 allenamento bodyweightcon Martina – Mimarti.

Giovedì 28 agosto – ore 18:00 – Presentazione del libro “Con la testa sott’acqua” di Cristina Chiuso.

Venerdì 29 agosto – ore 9:00 – Allenamento bodyweightcon Martina – Mimarti. Ore 18:00 speech motivazionale di Daniel Fontana.

Sabato 30 agosto – ore 10:00 – Nuotata collettiva con Daniel Fontana.

Domenica 31 agosto – ore 12:00 – Conclusione ufficiale delle 200 ore di nuoto. Ore 18:00 aperitivo finale.