Martedì 20 e 27 maggio, alle 18,30, si terranno due incontri gratuiti online per affrontare il tema degli acquisti online in sicurezza. Gli incontri, gratuiti, sono aperti a tutte le persone interessate. Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0544/482482, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 oppure al numero verde regionale 800 141 147 oppure accedere direttamente al sito di prenotazione affluences https://affluences.com/digitale-facile-ravenna

Il corso

Le nuove tecnologie possono semplificare molto la vita, ma per tanti padroneggiarle al meglio non è semplice. Proprio per questo l’obiettivo del corso è quello di diffondere competenze digitali sul tema degli acquisti in rete, promuovendo l’uso consapevole, autonomo e sicuro delle tecnologie e dei servizi digitali, sia pubblici che privati.

Negli ultimi tre anni le truffe online sono molto aumentate, passando da 114 milioni nel 2022 a 181 milioni nel 2024 (+58%). Secondo la Federazione autonoma bancari Italiani, “le organizzazioni criminali stanno diventando sempre più sofisticate nello sfruttare le vulnerabilità digitali, approfittando della digitalizzazione dei servizi finanziari e della maggiore esposizione degli utenti ai rischi online”. Diventa, quindi, necessario che anche chi compra online sia consapevole e attivo nel proteggersi da possibili truffe.

Durante la prima lezione del corso verranno fornite informazioni inerenti a come comprare online in sicurezza, scegliendo un sito dalla vendita affidabile dove poter effettuare pagamenti sicuri con i rispettivi passaggi, varie tipologie di carte di pagamento e le differenze tra loro. Successivamente, verranno spiegati alcuni dei principali metodi di pagamento, quali pagoPA, sistema dei pagamenti sicuri online per la Pubblica amministrazione, AppIO e SatisPay, applicazione italiana di pagamenti online, in particolare: cosa, come e dove si può pagare.

Un facilitatore digitale guiderà passo dopo passo i partecipanti ai corsi.

Digitale facile: Ravenna, Cervia e Russi in rete

L’iniziativa, realizzata dalle cooperative sociali Librazione e Villaggio Globale, in convenzione con il Comune di Ravenna, in qualità di Ente capofila in aggregazione con il Comune di Cervia ed il Comune di Russi, si inserisce all’interno del progetto “Digitale Facile in Emilia-Romagna” e nasce nell’ambito della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziata dall’Unione europea. Nei territori di Ravenna, Cervia e Russi sono attivi 16 punti di facilitazione digitale, in cui cittadini di ogni età possono ricevere assistenza gratuita individuale o partecipare a corsi di gruppo per imparare ad usare strumenti digitali fondamentali per la vita quotidiana: email, Spid, pagamenti online, prenotazioni sanitarie, segnalazioni, Pec, certificati e molto altro.

Altri corsi in programma nel mese di maggio, cui si accede con le medesime modalità:

– Corso sicurezza on line/webinar Insidie dal web 19 maggio, ore 10-12, nella sala del Mar, via di Roma 13

– Corso introduzione ai social media 19 maggio, ore 10,30-12,30, all’Informagiovani via Luca Longhi 9

– I social media: Instagram e Facebook 26 maggio, ore 10,30-12,30, all’Informagiovani via Luca Longhi 9