Acque e miracoli a Tebano: tre giorni di eventi come anteprima dell’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola

Acque e miracoli a Tebano: tre giorni di eventi ed escursioni, a cura degli Amici del senio, come seconda anteprima dell’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola. Dopo Granarolo, anche la collina faentina fungerà da traino ad uno dei più importanti eventi estivi della Bassa Romagna, in programma dal 9 al 15 luglio.

A Tebano gli appuntamenti andranno dal 30 giugno al 2 luglio: “La follia di far del bene. Con Don Chisciotte e Sancho Panza” Saranno organizzate escursioni lungo il Senio e diverse offerte culturali al Polo Tecnologico che dalla scorsa estate è entrato a far parte della gestione di Favnentia Sales.