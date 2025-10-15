Sabato 18 ottobre la rassegna Acqua – il progetto di ATER Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – arriva a Conselice (ore 21, Centro civico Gino Pellegrini, piazza Foresti n. 25) con il meteorologo Andrea Giuliacci per un incontro dal titolo Cambiamenti climatici e scenari futuri.

In scena un meteorologo, una voce autorevole e familiare che si fa guida tra nuvole, cifre e presagi. Quello in programma a Conselice non è però un bollettino meteo, è un racconto dal fronte del cambiamento climatico, un’indagine lucida e appassionata su cosa sta accadendo al nostro pianeta e a noi. Domande urgenti come: è tutta colpa dell’uomo? Cosa ci attende? Possiamo ancora fare qualcosa? Il pubblico verrà condotto in un viaggio tra i ricordi dei nonni, che parlano di inverni nevosi e stagioni regolari, e le realtà di oggi, dove l’acqua di mesi cade in poche ore, e il caldo batte record su record.

Con rigore scientifico e chiarezza divulgativa, il noto meteorologo – docente di fisica dell’atmosfera all’Università Bicocca di Milano e inconfondibile volto dei telegiornali Mediaset – ci accompagnerà in un racconto che intreccia dati, visioni e scenari futuri: città da ripensare, stili di vita da trasformare, animali che cambiano forma, coste che si ritirano, climi che si tropicalizzano… e persino un possibile aumento della criminalità legato al caldo estremo.

Uno spettacolo che unisce scienza e teatro, consapevolezza e coinvolgimento. Perché conoscere è il primo passo per cambiare.