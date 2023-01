Acqua alta nello scolo Lama: chiusa via Trieste

Chiusa via Trieste a Ravenna a causa dell’acqua alta allo scolo Lama. A causa del maltempo che si è abbattuto in questi giorni in tutta la Romagna, particolarmente monitorata è la situazione dei corsi d’acqua, che hanno visto aumentare le proprie portate. La polizia locale di Ravenna, nella mattinata di lunedì, si è vista costretta a chiudere via Trieste, all’altezza del Pala De André, a causa dell’acqua alta registrata allo scolo Lama, il canale che abbraccia il lato sud della città. L’acqua infatti ha raggiunto i livelli massimi ed è a rischio tracimazione